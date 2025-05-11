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В Ангарске установили организатора нелегальных гонок, где погибла девушка

Вероятным координатором нелегальных гонок является женщина.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

В Ангарске установили предполагаемого организатора нелегальных гонок, в результате которых погибла 17-летняя девушка и несколько человек получили травмы. Об этом «КП-Иркутск» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Предварительно установлено, что координатором мероприятия стала местная жительница. Сотрудники полиции доставили женщину в следственные органы для дачи показаний, — говорится в сообщении.

Трагический инцидент произошел в ночь с 10 на 11 мая на автодороге «Ангарск — Тальяны» во время проведения нелегальных ночных гонок. 31-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер» не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые находились около проезжей части, и автомобиль «Хонда Цивик», после чего съехал с дороги. Несовершеннолетняя погибла на месте. Еще двоих человек госпитализировали.