В Башкирии выбежавший на дорогу лось спровоцировал смертельное ДТП.

Лось внезапно выбежал на дорогу и спровоцировал смертельное ДТП. По данным ГАИ Башкирии, авария произошла накануне вечером на 6 км автодороги Агидель — Аша. По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем «Опель Инсигния» сбил внезапно вышедшего на проезжую часть лося, после чего съехал в кювет и наехал на дерево.