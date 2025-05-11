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В Башкирии выбежавший на дорогу лось спровоцировал смертельное ДТП

В Башкирии выбежавший на дорогу лось спровоцировал смертельное ДТП.

Источник: ГАИ Башкирии

Лось внезапно выбежал на дорогу и спровоцировал смертельное ДТП. По данным ГАИ Башкирии, авария произошла накануне вечером на 6 км автодороги Агидель — Аша. По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем «Опель Инсигния» сбил внезапно вышедшего на проезжую часть лося, после чего съехал в кювет и наехал на дерево.

В ДТП пассажир иномарки скончался до приезда скорой медпомощи, сам водитель и второй пассажир госпитализированы. Животное погибло.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы.