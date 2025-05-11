44-летний водитель погиб в ДТП в Иркутске

— 44-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим», следуя по 18-му Советскому переулку, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Лексус RX300», который двигался по улице Розы Люксембург (дублер). В результате произошло столкновение. Водителя и пассажирку «Хонды» доставили в больницу, где в последствии автомобилист скончался от полученных травм, — говорится в сообщении.