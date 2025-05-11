Танковый снаряд нашли в Минске около Цнянского водохранилища

Через некоторое время специалисты Противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси сообщили, что обнаруженный предмет — 125-мм осколочно-фугасный снаряд пушки танка Т-72Б. У него отсутствует взрыватель, однако он может быть опасен, поскольку внутри находится взрывчатое вещество.