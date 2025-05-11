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Танковый снаряд нашли в Минске около Цнянского водохранилища

В Минске около Цнянского водохранилища случайно нашли танковый снаряд.

Источник: «Минск-Новости»

Минчанин случайно обнаружил возле улицы Александровской и Цнянского водохранилища подозрительный объект. Мужчина, как пишут «Минск-Новости», сразу же обратился к правоохранителям, на место прибыла оперативно-следственная группа, территория была взята под контроль.

Через некоторое время специалисты Противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси сообщили, что обнаруженный предмет — 125-мм осколочно-фугасный снаряд пушки танка Т-72Б. У него отсутствует взрыватель, однако он может быть опасен, поскольку внутри находится взрывчатое вещество.