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Землетрясение произошло на месторождении Тенгиз

На западе страны, на месторождении Тенгиз произошло землетрясение, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на АқЖайық.

Источник: cpcpipe

Как говорится в информации, об этом сообщают работники на месторождении и Геологическая служба США. Магнитуда землетрясения составила 4,2 балла. Глубина залегания гипоцентра — 10 километров. По сведениям очевидцев, толчки были длительностью 5 секунд.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 32 километрах к юго-западу от поселка Каратон, 150 километрах к юго-востоку от Атырау.

По данным МЧС, в 11:44 на территории Атырауской области (Жылыойский район, месторождение Тенгиз) произошло землетрясение без ощутимости. Звонков от населения не поступало.