Землетрясение произошло на месторождении Тенгиз

Как говорится в информации, об этом сообщают работники на месторождении и Геологическая служба США. Магнитуда землетрясения составила 4,2 балла. Глубина залегания гипоцентра — 10 километров. По сведениям очевидцев, толчки были длительностью 5 секунд.