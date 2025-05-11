Землетрясение произошло на месторождении Тенгиз

Как говорится в информации, об этом сообщают работники на месторождении и Геологическая служба США. Магнитуда землетрясения составила 4,2 балла. Глубина залегания гипоцентра — 10 километров. По сведениям очевидцев, толчки были длительностью 5 секунд.
Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 32 километрах к юго-западу от поселка Каратон, 150 километрах к юго-востоку от Атырау.
По данным МЧС, в 11:44 на территории Атырауской области (Жылыойский район, месторождение Тенгиз) произошло землетрясение без ощутимости. Звонков от населения не поступало.