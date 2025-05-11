СК начал проверку после возгорания автобуса в Хабаровском крае

11 мая в социальных сетях появилась информация о возгорании междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Ванино — Хабаровск. Пожар произошел на автодороге Лидога — Ванино. К счастью, обошлось без пострадавших. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".