СК начал проверку после возгорания автобуса в Хабаровском крае

11 мая в социальных сетях появилась информация о возгорании междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Ванино — Хабаровск. Пожар произошел на автодороге Лидога — Ванино. К счастью, обошлось без пострадавших. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ванинский межрайонный следственный отдел СК РФ начал процессуальную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают причины возгорания и проверяют соблюдение технических норм эксплуатации транспортного средства. Дается правовая оценка действиям ответственных лиц и перевозчика.
«Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия в целях установления обстоятельств случившегося, дается оценка действиям уполномоченных лиц, по результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.