Нефтекамец решили купить запчасти для авто в интернете и попал на почти 70 тысяч рублей

В дежурную часть полиции башкирского города Нефтекамск обратился 37-летний местный житель, который потерял 68 тысяч рублей в результате обмана при покупке автозапчастей через интернет. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
Как сообщил потерпевший, он разместил запрос на покупку коробки передач для иномарки в сообществе «Клуб владельцев авто». Вскоре с ним связался неизвестный, предложивший деталь по выгодной цене — 65 тысяч рублей. Продавец убедил мужчину, что отправит товар через транспортную компанию, и как только покупатель получит фото накладной, он должен перевести деньги.
Доверившись мошеннику, нефтекамец проверил данные в личном кабинете транспортной компании, убедился в формировании посылки и перевел средства через знакомого. Дополнительно он оплатил 3 тысячи рублей за доставку. Однако позже, проверив статус заказа, мужчина обнаружил, что накладная недействительна, а деньги ушли злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело.
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