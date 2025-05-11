Нефтекамец решили купить запчасти для авто в интернете и попал на почти 70 тысяч рублей

Как сообщил потерпевший, он разместил запрос на покупку коробки передач для иномарки в сообществе «Клуб владельцев авто». Вскоре с ним связался неизвестный, предложивший деталь по выгодной цене — 65 тысяч рублей. Продавец убедил мужчину, что отправит товар через транспортную компанию, и как только покупатель получит фото накладной, он должен перевести деньги.