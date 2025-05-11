Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтекамец решили купить запчасти для авто в интернете и попал на почти 70 тысяч рублей

Житель Башкирии потерял 68 тысяч рублей при покупке автозапчастей в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В дежурную часть полиции башкирского города Нефтекамск обратился 37-летний местный житель, который потерял 68 тысяч рублей в результате обмана при покупке автозапчастей через интернет. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

Как сообщил потерпевший, он разместил запрос на покупку коробки передач для иномарки в сообществе «Клуб владельцев авто». Вскоре с ним связался неизвестный, предложивший деталь по выгодной цене — 65 тысяч рублей. Продавец убедил мужчину, что отправит товар через транспортную компанию, и как только покупатель получит фото накладной, он должен перевести деньги.

Доверившись мошеннику, нефтекамец проверил данные в личном кабинете транспортной компании, убедился в формировании посылки и перевел средства через знакомого. Дополнительно он оплатил 3 тысячи рублей за доставку. Однако позже, проверив статус заказа, мужчина обнаружил, что накладная недействительна, а деньги ушли злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.