Полицейские Актау обвинили командира в угрозах, поборах и унижении

Кроме того, сотрудники заявляют о назначениях на руководящие должности лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, а также о многочисленных случаях оскорблений и унижений. По их словам, морально-психологический климат в подразделении значительно ухудшился. Авторы рапорта утверждают, что ранее Максат А. занимал должность заместителя командира СОБР в Шымкенте, где использовал провокационные методы. Это привело к напряженной обстановке среди сотрудников СОБР. Под его давлением некоторые из них, не выдержав, перешли границы уставных взаимоотношений, и в результате чего Максат А. получил травмы, включая сломанную челюсть и разбитый нос. Все участники инцидента были уволены, пишет издание, ссылаясь на рапорт.