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В Перми на пожаре пострадали два человека

На улице Верхнесылвенская загорелся жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

9 мая в Перми на улице Верхнесылвенская произошел пожар в одном из жилых домов. В результате ЧП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

К месту возгорания прибыло более 30 спасателей на 7 пожарных машинах. Они установили, что произошло возгорание жилого дома.

Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировался 1 человек. Погибших на пожаре нет, но есть два травмированных пермяка.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.