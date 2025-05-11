В Перми на пожаре пострадали два человека

9 мая в Перми на улице Верхнесылвенская произошел пожар в одном из жилых домов. В результате ЧП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
К месту возгорания прибыло более 30 спасателей на 7 пожарных машинах. Они установили, что произошло возгорание жилого дома.
Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировался 1 человек. Погибших на пожаре нет, но есть два травмированных пермяка.
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.