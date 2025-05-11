ДТП в Самаре: пострадали водители автомобилей Hyundai Solaris и Lada Granta

10 мая в Самарском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие: около 01:59 молодой водитель автомобиля Hyundai Solaris, проезжая на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль LADA Granta, который двигался на зеленый свет под управлением мужчины 50 лет.