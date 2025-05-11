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ДТП в Самаре: пострадали водители автомобилей Hyundai Solaris и Lada Granta

10 мая в Самарском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие: около 01:59 молодой водитель автомобиля Hyundai Solaris, проезжая на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль LADA Granta, который двигался на зеленый свет под управлением мужчины 50 лет.

10 мая в Самарском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие: около 01:59 молодой водитель автомобиля Hyundai Solaris, проезжая на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль LADA Granta, который двигался на зеленый свет под управлением мужчины 50 лет.

После удара Hyundai Solaris врезался в стоящий поблизости автомобиль Haval, за рулем которого никого не было. Водители обоих автомобилей-участников происшествия были госпитализированы.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в Самарской области с вечера 11 мая введут режим чёрного неба.

Также мы писали о том, что сотрудники полиции в Самаре помогли беременной женщине добраться до больницы.

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