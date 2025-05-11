В Советском районе Самары автомобиль совершил наезд на 94-летнюю пенсионерку

По данным полиции, 7 мая в 07:40 в Советском районе Самары автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением 65-летнего водителя двигался в районе дома № 4 по 1-му Безымянному переулку.
Водитель совершил наезд на 94-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте.
Пострадавшая пенсионерка была доставлена в больницу.
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в Самарскую область поставили новую технику для нужд пожарных.
Также стало известно о том, что в Самари начали создавать архив историй участников СВО.
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