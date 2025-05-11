Ребенок упал в реку Вуокса в Ленобласти и утонул

После того, как мальчик упал в бурную реку, его друзья начали кричать. К ним подбежала 45-летняя соседка. Она вытащила ребенка из воды, но он уже не дышал. Вскоре приехала бригада скорой помощи, но она лишь констатировала смерть мальчика.