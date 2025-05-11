Ребенок упал в реку Вуокса в Ленобласти и утонул

Шестилетний мальчик утонул в Поселке Мельниково, что в Приозерском районе Ленобласти. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», трагедия произошла практически рядом с домом ребенка.
— Мальчик гулял с друзьями на берегу реки Вуокса, ребенок оступился и упал в воду, — сообщил источник в правоохранительных органах.
После того, как мальчик упал в бурную реку, его друзья начали кричать. К ним подбежала 45-летняя соседка. Она вытащила ребенка из воды, но он уже не дышал. Вскоре приехала бригада скорой помощи, но она лишь констатировала смерть мальчика.
В полиции отмечают, что семья погибшего ребенка считается благополучной, на учете в отделе по делам несовершеннолетних мальчик не состоял.
Отмечается, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).