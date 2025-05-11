11-летний ребенок пострадал на футбольном поле в Акмолинской области

— В данном случае усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 314 КоАП РК (производство строительных, строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ при возведении и реконструкции объектов без утвержденной в установленном порядке проектной документации). Материал будет передан в органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор за качеством строительства объектов для проведения проверки и принятия решения, — пояснили в ведомстве.