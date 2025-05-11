Житель Хабаровска обокрал мать после ссоры

В Хабаровске сотрудники отдела полиции № 1 раскрыли кражу телевизора стоимостью 70 тысяч рублей из квартиры на ул. Герцена. Как выяснилось, преступление совершил 18-летний сын хозяйки жилья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Жительница Индустриального района обратилась в полицию после того, как заметила, что из дома пропал дорогостоящий гаджет. Участковые опросили пострадавшую и восстановили картину событий.
Накануне между женщиной и сыном произошла ссора из-за денег. Утром, когда хозяйка ушла на работу, молодой человек вынес телевизор. Технику он сдал в комиссионный магазин на улице Суворова за 10 тысяч рублей, которые потратил на развлечения.
Возбуждено уголовное дело статье «Кража», предусматривающей до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана подписка о невыезде.