Житель Хабаровска обокрал мать после ссоры

Накануне между женщиной и сыном произошла ссора из-за денег. Утром, когда хозяйка ушла на работу, молодой человек вынес телевизор. Технику он сдал в комиссионный магазин на улице Суворова за 10 тысяч рублей, которые потратил на развлечения.