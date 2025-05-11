Башкирские полицейские вышли на незадачливого вора по горячим следам

Местная жительница обратилась в отделение полиции с заявлением о пропаже нового мобильного телефона стоимостью более шести тысяч рублей. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую и соседей. Вором оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Кармаскалинского района. Мужчина, освободившийся из колонии год назад после отбывания наказания за уклонение от административного надзора, был задержан с украденным телефоном при себе.