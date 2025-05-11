Башкирские полицейские вышли на незадачливого вора по горячим следам

В Аургазинском районе Башкирии полицейские раскрыли кражу из частного дома. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
Местная жительница обратилась в отделение полиции с заявлением о пропаже нового мобильного телефона стоимостью более шести тысяч рублей. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую и соседей. Вором оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Кармаскалинского района. Мужчина, освободившийся из колонии год назад после отбывания наказания за уклонение от административного надзора, был задержан с украденным телефоном при себе.
Как пояснил подозреваемый, он пришел в гости к знакомой, но, не обнаружив никого дома, сорвал навесной замок и проник внутрь. В зале он заметил новый телефон, взял его и ушел. Вместо того чтобы скрыться, злоумышленник отправился отмечать «удачную» кражу спиртным на соседней улице.
Телефон изъят и вскоре будет возвращен владелице. На задержанного завели уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
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