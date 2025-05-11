Участник нелегальных гонок насмерть сбил 17-летнюю девушку

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Участник нелегальных гонок насмерть сбил 17-летнюю зрительницу в Ангарске, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области.
Трагедия произошла в ночь на 11 мая на 9 км автодороги «Ангарск-Тальяны». Во время заезда гонщик не справился с управлением и въехал в толпу зрителей. В результате происшествия девушка скончалась на месте, еще два человека получили травмы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудникам ведомства удалось установить предполагаемого организатора нелегальных гонок.
Предварительно, координатором мероприятия стала местная жительница. В настоящее время полицейские доставили женщину в следственные органы для дачи показаний.