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Байкер погиб, врезавшись в грузовик, в Ленинградской области

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Источник: Комсомольская правда

41-летний мотоциклист погиб на трассе А-121 «Санкт-Петербург — Сортавала — Петрозаводск» на территории Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла вечером 10 мая.

— На 113 километре автодороги А-121 мужчина на мотоцикле Zid, двигаясь в направлении Петербурга, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении и совершавшим поворот автомобилем «Ивеко Стралис», — сообщили в полиции.

Судя по всему, мотоциклист не успел среагировать на маневр грузовика, которые ехал перед ним. Грузовик стал поворачивать, а байкер не смог уйти от столкновения.

— В результате ДТП байкер скончался на месте происшествия, — уточнили в полиции.

Известно, что грузовиком управлял 48-летний водитель. Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии.