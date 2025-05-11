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15-летний водитель пострадал в ДТП в Шелеховском районе

Подросток не справился с управлением и съехал с проезжей части.

Источник: УГИБДД по Иркутской области https://госавтоинспекция.рф/r/38

15-летний водитель автомобиля пострадал в ДТП в районе села Моты Шелеховского района. Инцидент произошел утром 11 мая. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— 15-летний житель Иркутска, двигаясь на транспортном средстве Toyota Harrier, не имея водительского удостоверения, не справился с управлением и допустил его съезд с проезжей части. В результате чего автомобиль загорелся, — говорится в сообщении.

Подростка госпитализировали. В машине он находился один. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.