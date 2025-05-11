15-летний водитель пострадал в ДТП в Шелеховском районе

15-летний водитель автомобиля пострадал в ДТП в районе села Моты Шелеховского района. Инцидент произошел утром 11 мая. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— 15-летний житель Иркутска, двигаясь на транспортном средстве Toyota Harrier, не имея водительского удостоверения, не справился с управлением и допустил его съезд с проезжей части. В результате чего автомобиль загорелся, — говорится в сообщении.
Подростка госпитализировали. В машине он находился один. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.