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Инспекция выясняет причины смерти сотрудницы магазина «Золотое Яблоко» в Перми

Девушке стало плохо, а позже она скончалась в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала проверку по факту ухудшения здоровья продавца-консультанта компании ООО «Золотое яблоко», произошедшего 1 мая прямо на рабочем месте. Позже женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент официальное уведомление от работодателя в инспекцию еще не поступило. Несмотря на это, ведомство уже запросило у компании сведения о трудовой деятельности сотрудницы. Это необходимо для того, чтобы понять, могли ли условия труда, в том числе график работы и отдыха, повлиять на состояние ее здоровья. Также планируется получить результаты судебно-медицинской экспертизы, чтобы точно установить причину смерти.