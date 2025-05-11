Инспекция выясняет причины смерти сотрудницы магазина «Золотое Яблоко» в Перми

На данный момент официальное уведомление от работодателя в инспекцию еще не поступило. Несмотря на это, ведомство уже запросило у компании сведения о трудовой деятельности сотрудницы. Это необходимо для того, чтобы понять, могли ли условия труда, в том числе график работы и отдыха, повлиять на состояние ее здоровья. Также планируется получить результаты судебно-медицинской экспертизы, чтобы точно установить причину смерти.