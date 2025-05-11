Отпугнуть мошенников может СМС со словом «Напишите» — эксперт

Сегодня россияне могут достаточно легко столкнуться с мошенниками — злоумышленники учатся обходить защитные системы сотовых операторов и время от времени дозваниваются до самых обычных граждан.

Об этом рассказал специалист в сфере кибербезопасности Андрей Масалович, передаёт ИА DEITA.RU.

По его словам, существует один действенный приём, с помощью которого можно отвадить от себя телефонных аферистов. Как объяснил эксперт, данный метод достаточно прост — нужно написать СМС на номер, с которого звонят жулики.

Текст этого сообщения должен быть таким: «Напишите». Как объяснил эксперт, ни один мошенники не будет перезванивать человеку, который отправил ему такое СМС. По его словам, в этом случае преступник будет понимать, что к общению с ним уже готовы.

С учётом того, что основная «фишка» злоумышленников заключается во внезапности, достичь такого эффекта по средствам общения по СМС просто на просто невозможно, так что жулик со 100%-ой вероятностью переключится на другую потенциальную жертву.