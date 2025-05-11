Экс-акима обвинили в изнасиловании девушки в Карагандинской области

Как рассказали в полиции, возбуждено уголовное дело по заявлению 23-летней жительницы Шетского района.
«В тот же день полицией подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. По санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ДП.
Надзорным органом в судебную коллегию внесено частное апелляционное ходатайство. По результатам его рассмотрения оно было удовлетворено, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
«В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — рассказали в полиции.
В Сети появилась информация, что подозреваемый — аким в одном из районов акимата. Ситуацию прокомментировали агентству Kazinform в Шетском районном акимате. Как выяснилось, подозреваемый уже не занимает должность главы села Акшатау.
«На момент возбуждения уголовного дела он не занимал должность акима поселка. Данное дело носит частный характер», — сообщили в Шетском районном акимате.