Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина из Башкирии захотела побыстрее добраться до дома после застолья и угнала авто

Жительница Башкирии угнала машину, чтобы быстрее добраться до дома.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии задержана 45-летняя угонщица авто. Подробности рассказала пресс-служба республиканского МВД.

В полицию обратился житель села Райманово, он сообщил о пропаже своей иномарки. Мужчина припарковал машину у дома и забыл вынуть ключи из замка зажигания. Этим воспользовалась проходившая мимо нетрезвая женщина, которая села в автомобиль и уехала на нем. Уже через два часа полицейские обнаружили угнанную машину возле магазина в Октябрьском.

Задержанная объяснила свои действия желанием быстрее добраться домой после застолья. На нее завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.