Женщина из Башкирии захотела побыстрее добраться до дома после застолья и угнала авто

В полицию обратился житель села Райманово, он сообщил о пропаже своей иномарки. Мужчина припарковал машину у дома и забыл вынуть ключи из замка зажигания. Этим воспользовалась проходившая мимо нетрезвая женщина, которая села в автомобиль и уехала на нем. Уже через два часа полицейские обнаружили угнанную машину возле магазина в Октябрьском.