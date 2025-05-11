Женщина из Башкирии захотела побыстрее добраться до дома после застолья и угнала авто

В Туймазинском районе Башкирии задержана 45-летняя угонщица авто. Подробности рассказала пресс-служба республиканского МВД.
В полицию обратился житель села Райманово, он сообщил о пропаже своей иномарки. Мужчина припарковал машину у дома и забыл вынуть ключи из замка зажигания. Этим воспользовалась проходившая мимо нетрезвая женщина, которая села в автомобиль и уехала на нем. Уже через два часа полицейские обнаружили угнанную машину возле магазина в Октябрьском.
Задержанная объяснила свои действия желанием быстрее добраться домой после застолья. На нее завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.