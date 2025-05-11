Спасателям пришлось откапывать новосибирца, упавшего в яму на Крашенинникова

Новосибирские спасатели успешно вызволили мужчину, оказавшегося в сложной ситуации. Инцидент произошел 11 мая на улице Крашенинникова, куда прибыла бригада МАСС «Вега 2».
Помощь требовалась мужчине, который провалился в яму и не мог самостоятельно выбраться наружу. Ситуация осложнялась тем, что пострадавшего заблокировала бетонная плита. В процессе спасательных работ возник риск ее смещения, что могло усугубить положение. Действуя с предельной осторожностью и применяя весь свой опыт, спасатели приняли решение аккуратно отодвинуть тяжелую конструкцию, чтобы исключить дополнительную угрозу для человека в яме.
Благодаря профессионализму сотрудников МАСС, опасный элемент был безопасно перемещен. Это позволило оперативно извлечь мужчину, избежав при этом нанесения ему травм. На месте происшествия уже дежурила бригада скорой медицинской помощи. После осмотра врачи констатировали, что видимых серьезных повреждений мужчина не получил.