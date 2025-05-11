Спасателям пришлось откапывать новосибирца, упавшего в яму на Крашенинникова

Помощь требовалась мужчине, который провалился в яму и не мог самостоятельно выбраться наружу. Ситуация осложнялась тем, что пострадавшего заблокировала бетонная плита. В процессе спасательных работ возник риск ее смещения, что могло усугубить положение. Действуя с предельной осторожностью и применяя весь свой опыт, спасатели приняли решение аккуратно отодвинуть тяжелую конструкцию, чтобы исключить дополнительную угрозу для человека в яме.