Стрельба в Красноярских Черемушках: задержан ранее судимый мужчина, двое пострадавших

События развернулись поздно вечером 9 мая во дворе дома на проспекте Машиностроителей, где возник конфликт между несколькими мужчинами.
Ссора переросла в драку, в ходе которой один из участников достал нож, а другой — пистолет и открыл огонь. По информации полиции, стрельба велась, вероятно, из травматического оружия.
В результате происшествия был задержан 33-летний красноярец с криминальным прошлым, у которого изъят травматический пистолет. В настоящее время подозреваемый допрашивается, а следственные органы устанавливают все обстоятельства инцидента. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».