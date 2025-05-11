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Стрельба в Красноярских Черемушках: задержан ранее судимый мужчина, двое пострадавших

В Красноярских Черемушках произошел инцидент со стрельбой, в результате которого двое мужчин получили ранения.

События развернулись поздно вечером 9 мая во дворе дома на проспекте Машиностроителей, где возник конфликт между несколькими мужчинами.

Ссора переросла в драку, в ходе которой один из участников достал нож, а другой — пистолет и открыл огонь. По информации полиции, стрельба велась, вероятно, из травматического оружия.

В результате происшествия был задержан 33-летний красноярец с криминальным прошлым, у которого изъят травматический пистолет. В настоящее время подозреваемый допрашивается, а следственные органы устанавливают все обстоятельства инцидента. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».