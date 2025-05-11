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В ТЦ в Уссурийске годовалый ребенок получил травму на эскалаторе

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В воскресенье, 11 мая, в одном из торговых центров Уссурийска маленький ребенок получил поврежденье пальцев кисти руки, находясь на эскалаторе. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает следком Приморья, ответственное лицо в ТЦ «не контролировало эксплуатацию эскалатора».

Уже возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетнего. Санкция статьи за «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» предусматривает наказание в виде штрафа, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

«Следователи СКР провели осмотр места происшествия, изъята документация», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.