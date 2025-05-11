Хинштейн: в Курской области две женщины получили ранения при ударе дронов

Инцидент произошел в тот момент, когда из села вывозили трех местных жительниц. В результате атаки две женщины 1949 и 1950 годов рождения получили ранения. С осколочными и резаными травмами их доставили в Курскую областную больницу. По информации губернатора, жизни пострадавших ничего не угрожает. Еще одна женщина не пострадала и после осмотра медиками была забрана родственниками.