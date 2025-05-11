В Челябинске оштрафовали директора лицея, где девочка ранила одноклассника ножом

Напомним, все произошло еще 24 января в Курчатовском районе. Несовершеннолетний, находясь на уроке в классе, получил удар ножом в бедро от одноклассницы.
В тот момент учитель, находясь в непосредственной близости, не обратила внимания на произошедшее. После урока на перемене другой педагог, узнав о случившемся, визуально осмотрел рану, но бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников отдела полиции не вызвал.
Все это, по мнению прокуратуры, «свидетельствует об отсутствии постоянного контроля за детьми со стороны педагогических работников, о ненадлежащем осуществлении обязанностей по присмотру и уходу за учащимися».
В итоге по результатам проверки директору лицея внесено представление, к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.
«Кроме того, директор лицея привлечен мировым судьей к ответственности по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций), ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей», — уточнили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
В пресс-службе регионального Главка МВД тогда сообщили, что никто из участников конфликта на учете ранее не состоял, семьи благополучные и полные. Там также уточняли, что родители девочки привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию). Проведены профилактические беседы, а также дополнительные мероприятия в школе для недопущения подобных ситуаций.