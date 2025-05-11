В Челябинске оштрафовали директора лицея, где девочка ранила одноклассника ножом

В пресс-службе регионального Главка МВД тогда сообщили, что никто из участников конфликта на учете ранее не состоял, семьи благополучные и полные. Там также уточняли, что родители девочки привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию). Проведены профилактические беседы, а также дополнительные мероприятия в школе для недопущения подобных ситуаций.