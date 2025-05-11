Глава СКР взял на контроль дело обманутых домовладельцев в Кременкуле

Председатель СК России дал ряд поручений по уголовному делу о нарушении жилищных прав граждан в Челябинской области. Около 130 приобретателей частных домовладений в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения Челябинской области не могут дождаться окончания строительства. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
В 2023—2024 годах пострадавшие заключили с подрядными организациями договоры на возведение жилых зданий, полностью оплатив услуги. Однако, на данный момент завершено строительство лишь двух демонстрационных домов, сроки окончания работ постоянно переносятся. Многочисленные обращения домовладельцев результатов не принесли.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. А также принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и направить дело в суд для рассмотрения, о чем представить доклад.
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, вчера, 10 мая Александр Бастрыкин поручил провести проверку ЧП на аттракционе в Магнитогорске.