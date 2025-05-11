Глава СКР взял на контроль дело обманутых домовладельцев в Кременкуле

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. А также принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и направить дело в суд для рассмотрения, о чем представить доклад.