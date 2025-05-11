Парень-стерлитамаковец попался на удочку аферистов и потерял 1,4 млн рублей

Злоумышленник убедил потерпевшего продиктовать паспортные данные и код из SMS, после чего последовала цепочка звонков от «техподдержки Госуслуг», «сотрудника Росфинмониторинга» и даже «представителя ФСБ». Под предлогом защиты средств от «перевода за границу» мужчину вынудили снять миллион 360 тысяч рублей и перевести их через банкомат на «безопасный счет».