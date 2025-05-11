Парень-стерлитамаковец попался на удочку аферистов и потерял 1,4 млн рублей

В башкирском городе Стерлитамаке 22-летний местный житель стал жертвой мошенников. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, молодой человек ответил на звонок в мессенджере с незнакомого номера, где собеседник представился сотрудником страховой компании и сообщил об истечении срока действия полиса медицинского страхования.
Злоумышленник убедил потерпевшего продиктовать паспортные данные и код из SMS, после чего последовала цепочка звонков от «техподдержки Госуслуг», «сотрудника Росфинмониторинга» и даже «представителя ФСБ». Под предлогом защиты средств от «перевода за границу» мужчину вынудили снять миллион 360 тысяч рублей и перевести их через банкомат на «безопасный счет».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Стражи порядка напоминают, что полисы ОМС являются бессрочными и не требуют обновления, а все подобные звонки — повод немедленно положить трубку.
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