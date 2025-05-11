Трактор столкнулся с пассажирским поездом в Брестской области

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Трактор столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Брестской области, об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Инцидент произошел в 11:36 на регулируемом переезде без дежурного работника перегона Кобрин-Городец.
«…произошло столкновение трактора с ковшом со вторым и третьим вагонами пассажирского поезда № 676 Брест-Гомель», — говорится в информации БЖД.
Отмечается, что световая и звуковая сигнализации в момент столкновения работали исправно.
На момент столкновения в поезде находился 151 пассажир. По данным пресс-службы, пострадавших нет, в результате аварии повреждена только обшивка вагонов поезда.
«После устранения всех препятствий в 12:17 пассажирский поезд отправился со станции Городец по установленному маршруту с задержкой на 42 минуты», — сообщили в БЖД.
Ранее в мае пассажирский поезд Витебск — Минск столкнулся со стадом коров. По причине ЧП поезд прибыл на конечную станцию с опозданием, пострадавших в инциденте пассажиров нет.
А в конце апреля авария на железной дороге случилась в Жлобинском районе. Там на железнодорожном переезде перегона Телуша — Красный Берег поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 752 Минск — Гомель столкнулся с лесовозом. Из-за ЧП временно было остановлено движение на данном участке. Никто из пассажиров поезда в результате инцидента не пострадал.