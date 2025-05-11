Трактор столкнулся с пассажирским поездом в Брестской области

А в конце апреля авария на железной дороге случилась в Жлобинском районе. Там на железнодорожном переезде перегона Телуша — Красный Берег поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 752 Минск — Гомель столкнулся с лесовозом. Из-за ЧП временно было остановлено движение на данном участке. Никто из пассажиров поезда в результате инцидента не пострадал.