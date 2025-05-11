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Бывшего акима поместили в ИВС в Карагандинской области

Караганда. 11 мая. КазТАГ — Родители молодой женщины из поселка в Шетском районе Карагандинской области просят прозрачного расследования уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности бывшего акима села Акшатау, заявляя о насилии в отношении их дочери, передает КазТАГ.

Источник: AP 2024

«Я пенсионер органов внутренних дел. Даже в районной полиции мы столкнулись с беспределом», — заявляет в видеообращении мать девушки.

В департаменте полиции сообщили о водворении подозреваемого в ИВС.

«По заявлению 23-летней жительницы Шетского района возбуждено уголовное дело. В тот же день полицией подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. По санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Надзорным органом в судебную коллегию внесено частное апелляционное ходатайство. По результатам его рассмотрения оно было удовлетворено, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили корреспонденту КазТАГ в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.