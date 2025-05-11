Рядом с деревней в Башкирии в реке нашли труп

В Башкирии обнаружили тело мужчины в реке Белая вблизи деревни Сосновка Белорецкого района. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Погибшего передали сотрудникам полиции для установления личности. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
В экстренной службе напоминают о мерах безопасности у водоемов: категорически запрещено приближаться к воде в состоянии алкогольного опьянения, необходимо проявлять особую осторожность на обрывистых берегах и скользких поверхностях, а также предупреждать детей об этих опасностях. Вода в реках еще не прогрелась, что может привести к переохлаждению организма и возникновению мышечных судорог.
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