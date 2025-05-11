В Ангарске задержали участника нелегальной гонки, насмерть сбившего девушку

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, трагический инцидент произошел в ночь с 10 на 11 мая на 9-м километре автодороги «Ангарск — Тальяны». 31-летний водитель «Тойота Чайзер» не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые находились около проезжей части, после чего съехал с дороги. Несовершеннолетняя погибла на месте. Последние секунды ее жизни попали на видео. Еще двоих человек госпитализировали. Было заведено уголовное дело по двум статьям: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».