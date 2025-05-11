Ночью на девятом километре автотрассы Ангарск-Тальяны произошел дорожный инцидент. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением сбил несколько человек, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. ЧП произошло во время проведения нелегальных гонок. В результате случившегося 17-летняя девушка погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще двое зрителей с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Один из предполагаемых организаторов нелегальных уличных гонок и водитель, совершивший наезд, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, их допросили следователи», — говорится в сообщении. В соответствии статьей 91 УК РФ следователь вправе задержать подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.