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Пожар на СТО произошел в Алматы

Алматы. 11 мая. КазТАГ — Возгорание произошло на СТО в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Источник: Пресс-служба ДЧС Алматы

«11 мая в 14:54 силы и средства ДЧС были направлены по вызову повышенного ранга в Алатауский район, микрорайон Ақбұлақ, по адресу проспект Рыскулова, 139в», — говорится в сообщении.

Прибыв на место через шесть минут первые расчеты обнаружили, что внутри горят стеллажи и автомобиль на площади 10 кв. м.

По данным ДЧС, пожарные оперативно подали стволы и организовали подачу воды: ближайший гидрант находился в 80 м.

В 15:39 возгорание было полностью ликвидировано. Удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом кулинарное заведение.

Подразделениям, прибывающим по повышенному рангу, был дан отбой.