Пожар на СТО произошел в Алматы

«11 мая в 14:54 силы и средства ДЧС были направлены по вызову повышенного ранга в Алатауский район, микрорайон Ақбұлақ, по адресу проспект Рыскулова, 139в», — говорится в сообщении.
Прибыв на место через шесть минут первые расчеты обнаружили, что внутри горят стеллажи и автомобиль на площади 10 кв. м.
По данным ДЧС, пожарные оперативно подали стволы и организовали подачу воды: ближайший гидрант находился в 80 м.
В 15:39 возгорание было полностью ликвидировано. Удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом кулинарное заведение.
Подразделениям, прибывающим по повышенному рангу, был дан отбой.