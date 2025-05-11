На озере под Салаватом обнаружили мертвое тело рыбака

В Башкирии спасатели извлекли из озера Курбалы-Куль недалеко от города Салавата тело 35-летнего мужчины. Согласно предварительной информации пресс-службы регионального МЧС, покойный приехал на водоем для рыбалки.
Как также сообщили в чрезвычайном ведомстве, тело было передано правоохранительным органам. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшей трагедии.
Напомним, ранее стало известно, что в реке Белая вблизи деревни Сосновка нашли труп. Личность погибшего устанавливается.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.