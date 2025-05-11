В Джанкое 138 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара.
Утром 11 мая в девятиэтажке на улице Крупской вспыхнул пожар — загорелся мусор между шестым и седьмым этажами.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым, звеном газодымозащитной службы при помощи спасустройств два человека были спасены и 138 человек эвакуированы.
Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
На месте работали 10 сотрудников МЧС и три машины.
Что стало причиной происшествия, выясняют специалисты.
Напомним, в Крыму произошло шесть пожаров.
По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, 10 мая спасатели три раза выезжали тушить возгорание сухой растительности. В частности в Евпатории на территории посёлка Мирный горела трава на площади 20 квадратных метров.
Ранее мы писали, в горах Крыма во время похода отравились 5 человек.
Пострадали трое детей и двое взрослых. Инцидент произошел в труднодоступной горной местности, где пострадавшим потребовалась экстренная помощь.