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В Джанкое 138 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В подъезде на лестничной площадке загорелся мусор.

Источник: МЧС РФ

В Джанкое 138 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара.

Утром 11 мая в девятиэтажке на улице Крупской вспыхнул пожар — загорелся мусор между шестым и седьмым этажами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым, звеном газодымозащитной службы при помощи спасустройств два человека были спасены и 138 человек эвакуированы.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

На месте работали 10 сотрудников МЧС и три машины.

Что стало причиной происшествия, выясняют специалисты.

Напомним, в Крыму произошло шесть пожаров.

По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, 10 мая спасатели три раза выезжали тушить возгорание сухой растительности. В частности в Евпатории на территории посёлка Мирный горела трава на площади 20 квадратных метров.

Ранее мы писали, в горах Крыма во время похода отравились 5 человек.

Пострадали трое детей и двое взрослых. Инцидент произошел в труднодоступной горной местности, где пострадавшим потребовалась экстренная помощь.