11 мая на трассе в Кинельском районе столкнулись два грузовы автомобиля

11 мая 2025 года в 12:40 на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, в 14 километрах от города, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей: КАМАЗ и Mercedes.
В результате аварии один человек получил травмы и был передан медицинским работникам для госпитализации в центральную районную больницу города Кинель.
На месте происшествия работали пожарные и спасатели из ПСЧ № 14 ПСО № 34 противопожарной службы Самарской области, которые провели аварийно-спасательные работы.
Также на месте ДТП находились сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медики.
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