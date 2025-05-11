Неизвестный жестоко выбросил раненую собаку около приюта в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина подъехал к воротам местного приюта и выбросил из багажника собаку, держа ее за задние лапы. Видео было опубликовано в соцсетях организации.
Сотрудники приюта рассказали, что животное было в тяжелом состоянии. При падении собака ударилась головой о бордюр.
— Это старый и больной песик. Судя по всему, его сбила машина, потому что у него не работают задние лапы, поэтому он совершенно не может передвигаться. Собака ведет себя агрессивно из-за сильной боли. Животному срочно требуется прием ветеринара, — сказала одна из сотрудниц приюта.
По словам волонтеров, мужчина не попытался передать собаку сотрудникам и не обратился за помощью, что может указывать на его причастность к наезду.
— Здоровьем и судьбой собаки мы сейчас займемся, — отметили волонтеры приюта.
Сотрудники уже обратились в полицию. Пресс-служба ведомства сообщила, что работа по установлению личности мужчины и выяснения обстоятельство произошедшего уже началась.