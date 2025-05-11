Неизвестный жестоко выбросил раненую собаку около приюта в Нижнем Новгороде

— Это старый и больной песик. Судя по всему, его сбила машина, потому что у него не работают задние лапы, поэтому он совершенно не может передвигаться. Собака ведет себя агрессивно из-за сильной боли. Животному срочно требуется прием ветеринара, — сказала одна из сотрудниц приюта.