Землетрясение произошло в 276 км от Алматы

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на территории Китая, в 276 километрах южнее Алматы. Координаты эпицентра: 40.859 градуса северной широты и 78.004 градуса восточной долготы, глубина очага — 10 километров.
Магнитуда землетрясения составила MPV 5.0, энергетический класс — 10.7.
По расчетным данным, сейсмическая активность на территории Казахстана не ощущалась.
Ранее сообщалось, что вечером 10 мая 2025 года жители Алматы ощутили подземные толчки. Эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана — в 35 км юго-западнее Алматы. Жители городов Алматы и Карасай (Каскелен), а также села Каргалы почувствовали толчки силой два балла.