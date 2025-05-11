Землетрясение произошло в 276 км от Алматы

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая 2025 года жители Алматы ощутили подземные толчки. Эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана — в 35 км юго-западнее Алматы. Жители городов Алматы и Карасай (Каскелен), а также села Каргалы почувствовали толчки силой два балла.