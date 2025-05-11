Вандалы изрисовали «Бронзового солдата» в Таллине белой краской

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Очередной инцидент с осквернением монумента в память о воинах-освободителях Эстонии от немецкого-фашистских захватчиков произошел в Таллине — вандалы изрисовали «Бронзового солдата», пишет издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы.
«На кладбище Сил обороны (в Таллине — Sputnik) вандалы изрисовали монумент “Бронзового солдата”. Сам солдат был изрисован белой краской», — сказано в публикации.
Также злоумышленники нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры солдата, говорится там.
По словам руководителя местного опербюро Вайко Вахера, по факту вандализма начато производство о проступке.
Уже установлено, что вандалов было двое. Что касается их личностей, то пока об этом ничего неизвестно. Вахер констатировал, что это уже не первый случай осквернения «Бронзового солдата» за последние годы.
Отмечается, что Эстонский военный музей организует очистку памятника.
Как сообщало РИА Новости, жители эстонской столицы в прошедший День Победы 9 мая, не смотря на запреты властей, массово несли цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как «Бронзовый солдат».
В Эстонии официально не отмечают День Победы, но он является праздником для многих жителей страны.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего Советского Союза, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. При этом фиксируются случаи вандализма в отношении оставшихся советских памятников, которые участились после начала Россией спецоперации на Украине.