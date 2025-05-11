Майора полиции в Мангистау обвинили в давлении и незаконных поборах

По словам полицейских, с момента назначения Айгелдиева в ноябре 2024 года в подразделении участились случаи давления, унижений и увольнений. Авторы обращения утверждают, что около 80% личного состава подверглись преследованиям за отказ участвовать в незаконных денежных сборах и дарении подарков руководству. Несколько сотрудников уже покинули службу, еще двое находятся под угрозой увольнения.