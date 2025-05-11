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АЗС взлетела на воздух в Самарканде, есть погибшие

Три человека погибли из-за жуткого взрыва, который произошел на автозаправочной станции в одной из областей Узбекистана. Все произошло во время заправки грузовика, передает агентство Kazinform.

Источник: Kun.uz

Взрыв прогремел на АЗС в Каттакурганском районе. На месте сразу погибли два человека. Как пишет Kun.uz, за жизнь третьего медики боролись несколько дней. Но он скончался в реанимации.

«Во время заправки дизельным топливом грузовика ЗИЛ произошло воспламенение в резервуарах объёмом 10 кубометров», — говорится в сообщении полицейских.

В результате происшествия погибли трое: руководитель станции, оператор и водитель грузовика. По словам пресс-секретаря областного УВД Хамидуллы Сагдуллаева, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса («Нарушение правил пожарной безопасности»), ведётся предварительное следствие.