Семилетнего мальчика сбили в одном из дворов Алматы

«Водитель автомашины марки Changan, следу по дворовой дороге в южном направлении в микрорайоне Шугыла, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в восточном направлении. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц города», — сообщили в полиции.