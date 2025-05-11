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Семилетнего мальчика сбили в одном из дворов Алматы

В Алматы водитель сбил ребенка на дворовой дороге. Мальчика с повреждениями доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

Источник: Nur.kz

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло 11 мая в 13:30 в Наурызбайском районе.

«Водитель автомашины марки Changan, следу по дворовой дороге в южном направлении в микрорайоне Шугыла, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в восточном направлении. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц города», — сообщили в полиции.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Наурызбайского района.