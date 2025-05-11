Семилетнего мальчика сбили в одном из дворов Алматы

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло 11 мая в 13:30 в Наурызбайском районе.
«Водитель автомашины марки Changan, следу по дворовой дороге в южном направлении в микрорайоне Шугыла, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в восточном направлении. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц города», — сообщили в полиции.
К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Наурызбайского района.