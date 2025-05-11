Подозреваемые в избиении сверстников подростки установлены в Атырауской области

«Все подозреваемые в умышленном причинении телесных повреждений двум подросткам в селе Еркинкала Атырауской области установлены и доставлены в отдел полиции. В связи с тем, что они не достигли совершеннолетия, допрос будет проводиться с участием их законных представителей», — сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.