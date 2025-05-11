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Подозреваемые в избиении сверстников подростки установлены в Атырауской области

Атырау. 11 мая. КазТАГ — В Атырауской области установили всех подозреваемых в умышленном причинении телесных повреждений двум подросткам в селе Еркинкала. Все они доставлены в отдел для проведения допросов, передает корреспондент агентства.

«Все подозреваемые в умышленном причинении телесных повреждений двум подросткам в селе Еркинкала Атырауской области установлены и доставлены в отдел полиции. В связи с тем, что они не достигли совершеннолетия, допрос будет проводиться с участием их законных представителей», — сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

По данным ДП области, по факту зарегистрировано уголовное дело, ведется комплекс расследовательных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация не разглашается в интересах следствия.

Кроме того, несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет, а материалы по делу направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.