Подозреваемые в избиении сверстников подростки установлены в Атырауской области

«Все подозреваемые в умышленном причинении телесных повреждений двум подросткам в селе Еркинкала Атырауской области установлены и доставлены в отдел полиции. В связи с тем, что они не достигли совершеннолетия, допрос будет проводиться с участием их законных представителей», — сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.
По данным ДП области, по факту зарегистрировано уголовное дело, ведется комплекс расследовательных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация не разглашается в интересах следствия.
Кроме того, несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет, а материалы по делу направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.