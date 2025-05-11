В Любани коту понадобилась помощь — видео спасения

Животное заметила жительница многоквартирного дома. Она обратилась в службу спасения, поскольку кот находился на высокой ветке.
Прибывшие сотрудники МЧС оперативно провели спасательную операцию: при помощи выдвижной лестницы они добрались до животного и безопасно спустили его на землю. Кот не пострадал.
Ранее Smartpress.by рассказывал, как в Вороновском районе спасатели МЧС оказали помощь лосёнку, оказавшемуся в зоне лесного пожара. Животное передали на попечение агротуристического комплекса «Гарадзенскі маёнтак “Каробчыцы”.