Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Любани коту понадобилась помощь — видео спасения

В городе Любань спасатели пришли на помощь коту, который не мог самостоятельно спуститься с дерева на протяжении трёх суток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Животное заметила жительница многоквартирного дома. Она обратилась в службу спасения, поскольку кот находился на высокой ветке.

Прибывшие сотрудники МЧС оперативно провели спасательную операцию: при помощи выдвижной лестницы они добрались до животного и безопасно спустили его на землю. Кот не пострадал.

Ранее Smartpress.by рассказывал, как в Вороновском районе спасатели МЧС оказали помощь лосёнку, оказавшемуся в зоне лесного пожара. Животное передали на попечение агротуристического комплекса «Гарадзенскі маёнтак “Каробчыцы”.