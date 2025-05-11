Агрессор с ножом напал на мужчину с семьей на заправке в Боровом

«Я мог ответить. Мог вмазать. Но рядом моя семья. Я не стал геройствовать. Сказал всё, что думаю — и уехал. Позже он снова подъехал. А номер машины, судя по всему, — служебный. Если она принадлежит какой-то организации, хочу поговорить с её руководством», — написал Муссин.