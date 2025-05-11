Умер автор детских сказок и поэт Евгений Клюев

Поэт и автор детских сказок Евгений Клюев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Театра МТЮЗ.
Клюев ушел из жизни в пятницу, 9 мая. Причина смерти и иные подробности не раскрываются.
Клюев родился 3 января 1954 года в Твери. В 1990—1991 годах он был руководителем литературного приложения к газете «1 сентября», в 1992—1993 годах возглавлял редакцию газеты «Миссия».
Писатель был удостоен премии «Серебряная Литера» за произведение «Сказки на всякий случай». Кроме того, Клюев является лауреатом «Русской премии» и финалистом премии «Большая книга».