Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер автор детских сказок и поэт Евгений Клюев

Клюев ушел из жизни в пятницу, 9 мая.

Источник: РИА "Новости"

Поэт и автор детских сказок Евгений Клюев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Театра МТЮЗ.

Клюев ушел из жизни в пятницу, 9 мая. Причина смерти и иные подробности не раскрываются.

Клюев родился 3 января 1954 года в Твери. В 1990—1991 годах он был руководителем литературного приложения к газете «1 сентября», в 1992—1993 годах возглавлял редакцию газеты «Миссия».

Писатель был удостоен премии «Серебряная Литера» за произведение «Сказки на всякий случай». Кроме того, Клюев является лауреатом «Русской премии» и финалистом премии «Большая книга».