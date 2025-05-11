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Один человек пострадал при пожаре в общежитии на западе Москвы

Один человек пострадал при пожаре в общежитии на ул. Говорова, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«11 мая в службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании на ул. Говорова. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО № 204 и № 205 столичного пожарно-спасательного центра. Горели личные вещи в коридоре общежития. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пожарные провели разведку и приступили к тушению пожара. Пожар был ликвидирован в 16:57 на площади 5 кв. м. Пострадал один человек.