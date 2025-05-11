Один человек пострадал при пожаре в общежитии на западе Москвы

«11 мая в службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании на ул. Говорова. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО № 204 и № 205 столичного пожарно-спасательного центра. Горели личные вещи в коридоре общежития. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека», — говорится в сообщении.