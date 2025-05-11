Житель Уфы заработал на перепродаже курицы 500 рублей и за это получил 7 лет лишения свободы

Один из примеров — решение суда от 1943 года в отношении гражданина Н., который купил в деревне курицу за 2000 рублей и перепродал ее в Уфе за 2500 рублей, заработав 500 рублей прибыли. Суд квалифицировал эти действия как спекуляцию — тяжкое преступление против народного хозяйства в военное время — и приговорил мужчину к семи годам лишения свободы.